Ein heißer Montag für Kurz und Blümel im Hohen Haus

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Finanzminister Gernot Blümel in derselben Sitzung mit einer Ministeranklage rechnen muss. Doch eine solche Anklage ist nicht nur ein aufwändiges und daher eher seltenes Unterfangen (erst Zuweisung, dann Abstimmung im Ausschuss, Entscheidung durch den VfGH), sondern zudem so lange aussichtslos, so lange sich keine Mehrheit dafür findet – was ohne die Stimmen der Grünen der Fall ist.