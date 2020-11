Ein Danke an die Heldinnen und Helden der Corona-Krise

Zuerst hieß es, die Schulen seien ab Mittwoch geschlossen. Dann war es doch schon am Montag so weit. Karin Hofrichter, Lehrerin für Deutsch, Geschichte, Werken, Kochen, etc. an der Musikmittelschule Am Schöpfwerk erfuhr das über die Medien. In den Tagen darauf schaffte sie es nach und nach, ihre Schüler (die jüngsten erst zehn) dazu zu bringen, sich auf einer Internetplattform zu registrieren, über die sie ihnen ab nun Aufgaben und Unterlagen schickte. Das Problem: „Nicht alle Schüler haben einen Laptop. Ein Handy haben sie zwar schon, aber darüber Aufgaben zu erledigen, ist schwierig“, schildert Hofrichter.



Auch als es im Frühjahr Notbetrieb an der Schule gab, stand Hofrichter in der Klasse. Dabei hat sie bis heute Bedenken, wie groß das Ansteckungsrisiko für sie ist. „Es gibt so viele unterschiedliche Studien, ob Kinder nun ansteckend sind, oder nicht“, erzählt sie. Umgekehrt werde auch von den Schülern viel verlangt. „Wenn man sagt, sie sollen in den Pausen am besten gar nicht vom Platz gehen, dann ist das für Kinder schon hart.“

