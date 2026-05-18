Beweisverfahren im Ott-Prozess abgeschlossen: "Ich bin unschuldig"

Am Wiener Landesgericht ist am Montag im Spionage-Prozess gegen den ehemaligen Chefinspektor im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, und einen mitangeklagten Polizisten das Beweisverfahren abgeschlossen worden. Sämtliche offenen Beweisanträge wurden abgewiesen, nachdem ein letzter, aus Großbritannien angereister Zeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen wurde. Danach kam noch einmal Egisto Ott ausführlich zu Wort. Ott bestritt in einer abschließenden halbstündigen Stellungnahme sämtliche wider ihn erhobenen Vorwürfe, wobei er am mittlerweile zwölften Verhandlungstag teilweise recht emotional wurde: "Ich bin unschuldig. Ich habe mir nichts zuschulden kommen lassen." Der 63-Jährige, der sich vor allem an "die Damen und Herren Geschworenen" wandte, verwies zunächst auf die langwierigen, im November 2017 gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen. Seither werde er "als Russland-Spion und als schlechter und frustrierter Beamter dargestellt". "Ich wünsche keinem von Ihnen, so etwas je erleben zu müssen." Die im Innenministerium eingerichtete "AG Fama", die gegen ihn ermittelt hatte, kritisierte Ott scharf. Dabei handle es sich "zu 90 Prozent um Polizisten aus Oberösterreich, die großteils aus dem Suchtgiftbereich kommen." Sie hätten keinerlei Erfahrungen und Fachkenntnisse im nachrichtendienstlichen Bereich, niemals entsprechende Schulungen erhalten. Sie hätten "nur die Polizeigrundschule absolviert." Für ihn sei es "unverständlich, wieso in einem so heiklen und großen Verfahren Beamte ermitteln, welche keinerlei Kenntnisse über nachrichtendienstliche Tätigkeiten haben. Das ist ungefähr so, als müsste ein Deutschlehrer die Mathe-Matura korrigieren", stellte Ott fest.

Für Ott war das Verfahren "alles andere als fair" Bei den gegen ihn gerichteten Anschuldigungen handle es sich um den Versuch, von "massiven Missständen und Untreue in Millionenhöhe im BVT und im Innenministerium abzulenken", sagte Ott. Er hätte in seiner jahrelangen Tätigkeit beim BVT Einblick in das "System Österreich" erhalten und mitbekommen, "wie man etwas in einer Behörde wird", mit wem man sich gut stellen müsse, welche Politiker man kennen müsse, "welche Missstände man nicht aufzeigen darf." Er sei "fest davon überzeugt", dass das der Grund war, warum man gegen ihn zu ermitteln begonnen hätte. Er habe "zu viele Fragen gestellt", zu viel gewusst und "irgendwann nicht mehr mitgespielt bei den Machenschaften der 'Oberen'." "Und was eignet sich besser, um jemandem die Glaubwürdigkeit abzusprechen und ihn mundtot zu machen? Man überhäuft ihn mit strafrechtlichen Verfahren." Selbst während der Hauptverhandlung hätte der Staatsanwalt "immer wieder neue angebliche Fakten in das Verfahren eingebracht". Er habe "das Gefühl, dass das Verfahren gegen mich alles andere als fair zu bezeichnen ist." Dabei nahm Ott den vorsitzenden Richter, die Ersatzrichterin und die beisitzenden Richter von seiner Kritik explizit aus: "Es bezieht sich einzig und allein auf die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei."

Letzter Zeuge sagte nicht öffentlich aus Zuvor war der letzte Zeuge nicht coram publico vernommen worden. Zum Schutz des aus Großbritannien angereisten Zeugen "und um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden", wie der Vorsitzende darlegte, mussten Medienschaffende und Zuhörerinnen und Zuhörer während seiner Befragung den Großen Schwurgerichtssaal verlassen. Auch die Identität des Zeugen wurde aus Sicherheitsgründen nicht enthüllt.

Der Mann wurde zu einem britischen Ermittlungsverfahren befragt, das aus Sicht der Staatsanwaltschaft in Form von ausgewerteten Chats auch Erkenntnisse zu Egisto Ott zutage gefördert hat und das die Anklage stützt. Die Anklagebehörde wirft Ott vor, den russischen Nachrichtendienst unterstützt und russische Interessen vertreten zu haben. Die inkriminierten Handlungen hätten "die nationale Sicherheit der Republik Österreich beeinträchtigt", heißt es in der Anklageschrift. In dieser wird Ott angekreidet, zwischen 2015 und 2020 ohne dienstlichen Auftrag Daten wie Aufenthaltsorte, Kfz-Kennzeichen und Reisebewegungen von Personen erhoben zu haben, an denen Russland ein Interesse hatte. Dazu zählte etwa ein ehemaliger russischer Geheimdienst-Offizier, der sich ins Ausland abgesetzt hatte. Im Zeitraum 2017 bis 2021 soll Ott personenbezogene Daten aus polizeilichen Datenbanken zum Zwecke der Übermittlung an Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek und Vertreter des russischen Nachrichtendienstes gesammelt haben. So holte er eine Meldeauskunft zu Christo Grozev, einem damals in Wien lebenden bulgarischen Investigativ-Journalisten ein, die laut Anklage "im alleinigen Interesse des russischen Nachrichtendienstes" war. Ott habe "grundsätzlich für alle dienstlich nicht begründbaren Aufträge ein Entgelt im zumindest drei- bis vierstelligen Euro-Bereich gefordert", konstatiert die Anklage, weshalb ihm auch Bestechlichkeit angelastet wird.