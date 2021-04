Edtstadler will "jeden Euro holen" aus EU-Wiederaufbaufonds

Österreich habe die Vorgaben der EU-Kommission, wonach mindestens 20 Prozent für Digitalisierung und 37 Prozent für den Kampf gegen den Klimawandel verwendet werden sollen, übererfüllt. Die erste Reaktion von EU-Budgetkommissar Johannes Hahn sei sehr positiv gewesen, so Edtstadler weiter. Man müsse der EU-Kommission nun die nötige Zeit einräumen zur Prüfung - die Brüsseler Behörde hat dafür rund zwei Monate Zeit.

Tatsächlich will Österreich 46 Prozent der Mittel für den Klimaschutz aufwenden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) verwies am Mittwoch auf 41 Prozent an digitalen Investitionen. Beim Klimaschutz ist der größte Schwerpunkt der Verkehr, für den 850 Millionen eingesetzt werden sollen. Jeweils 350 Millionen sind für Projekte in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Artenvielfalt bzw. Energiewende und Klimaschutz in der Industrie reserviert.

600 Seiten-Plan für Digitalisierung und Ökologisierung

Details des 600-seitigen Plans gab Edtstadler am Donnerstag weiterhin nicht bekannt. "Sobald hier Grünes Licht gegeben wird von der Kommission, werden wir natürlich entsprechend unter die Menschen und unter die Stakeholder bringen, wie und auf welche Art man das Geld abrufen kann. Es soll dieses Geld am besten für uns alle eingesetzt werden."

Es wird davon ausgegangen, dass 3,5 Milliarden für Projekte fließen, wobei ein Schwerpunkt auf Digitalisierung und Ökologisierung liegt. Laut EU-Budgetkommissar Hahn wird die Beurteilung des 600-Seiten-Papiers dauern. Bis Ende April müssen die EU-Staaten ihre Pläne für das Geld aus dem 750-Milliarden-Euro-Programm bei der EU-Kommission einreichen. Damit die Pläne in die Umsetzung gehen können, müssen aber auch noch die rechtlichen Voraussetzungen durch Ratifizierung des EU-Finanzpakets sowie durch eine Finanzvereinbarung mit der EU geschaffen werden.