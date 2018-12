EADS-Geheimpapier: Grasser bestreitet "100 % Unterstützung"

Karl-Heinz Grasser und Peter Pilz mögen einander nicht. Das dürfte nach etlichen gegenseitigen Klagen rund um die Causa Eurofighter klar sein, spätestens aber nach dem Auftritt des Ex-Finanzministers im U-Ausschuss am Mittwoch. Es war – inklusive der U-Ausschüsse 2006 und 2007 – bereits sein fünfter.

Und nach dreistündiger, sich im Kreis drehender Befragung kam es zu einem Wortgefecht, das die Zuhörer hochschrecken ließ.

Pilz wollte Grasser, der sich immer wieder auf Erinnerungslücken berief, zu einer definitiven Aussage bringen. Der meinte milde lächelnd, er könne nichts ausschließen, da er sich nicht konkret erinnere. Pilz legte nach: Er selbst könne schon ausschließen, sich je für den Kauf der Eurofighter eingesetzt zu haben.

Grasser an Pilz: „Aber Sie können nicht ausschließen, was Sie zu manch nächtlicher Stunde gemacht haben“ – eine Anspielung auf die mittlerweile ad acta gelegten Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den Ex-Grünen und Listengründer. Pilz’ Erwiderung („Sicher nicht Schmiergeld nehmen“) ging in allgemeiner Empörung unter. Vorsitzender Wolfgang Sobotka griff ein und mahnte: „Lassen wir das.“