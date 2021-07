e³lab Challenge: Spielerisch zu mehr Finanzwissen

Das Projekt zur Erarbeitung einer nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich startete im Mai 2020 mit der Europäischen Kommission und der OECD im Rahmen des "Structural Reform Support Programme".

Derzeit sei man, so Finanzminister Gernot Blümel "in der Abschlussphase der Erarbeitung der nationalen Finanzbildungsstrategie. Bei dieser Strategie wird besonderer Fokus daraufgelegt, dass Kompetenzen im Bereich Finanzwissen schon in jungen Jahren entwickelt werden." Der Sinn der Ideen-Challenge war es, "Inputs und Meinungen junger Menschen im Zusammenhang mit Finanzbildung zu hören und diese somit in den politischen Prozess der Finanzbildungsstrategie einzubinden.