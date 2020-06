Dschihadisten: Polizei für besseren Zugriff auf Daten

Um mutmaßliche Terroristen und deren Sympathisanten effizienter verfolgen zu können, wünscht sich die Polizei mehr Befugnisse. Konrad Kogler, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, bemängelte Sonntagabend in der ORF-Sendung Im Zentrum, dass Ermittlungsdaten bereits nach neun Monaten gelöscht werden müssten: "Das ist nicht zielführend."

Gerät etwa eine Person in Verdacht, in den Dschihad ziehen zu wollen, und die Polizei erfährt davon, wird sie das dokumentieren. Verstößt der Verdächtige aber neun Monate lang nicht gegen das Strafrecht, müssen die Ermittlungserkenntnisse vernichtet werden. Bewegt sich der Verdächtige nach einem Jahr neuerlich in radikalen Kreisen, kann die Polizei nicht mehr auf die damals erhobenen Daten (z. B. mit wem hatte er Kontakt) zurückgreifen.

Mikl-Leitner unterstützt Koglers Forderung nach einer Ausweitung der Speicherungsmöglichkeiten. Die Ressortchefin befindet auch, dass es "hilfreich" wäre, wenn es eine Nachfolgeregelung für die vom Höchstgericht zu Fall gebrachte Vorratsdaten-Speicherung geben würde.

Bis zum Sommer sind die Provider ja verpflichtet gewesen, die Verbindungsdaten aller Bürger sechs Monate lang zu speichern. Es wurde z. B. flächendeckend festgehalten, wer mit wem wann und wie lange telefoniert hat; oder wer wem wann eMails geschickt hat. Bei Delikten, die mit mehr als einem Jahr Haft bedroht sind, konnte die Polizei derlei Informationen anfordern.

Der EuGH kippte die EU-Richtlinie, in Österreich hob der Verfassungsgerichtshof das Gesetz auf. Kritiker bemängelten stets, dass die Daten nicht der Terrorabwehr dienten. Tatsächlich ging es meist um Drogendelikte, Diebstähle und Raub.

Justizminister Wolfgang Brandstetter möchte – wie Mikl-Leitner – dennoch, dass die Polizei in Fällen von "schwerster Kriminalität" wieder an Vorratsdaten kommt. Da es auch auf EU-Ebene einen Verstoß zur Reparatur der EU-Richtlinie gibt, will der Minister vorerst aber "die europäische Entwicklung abwarten", hieß es am Montag in seinem Büro.