Druck aus der ÖVP in Richtung Neuwahl

In der ÖVP mehren sich die Stimmen für ein Ende der Regierung. Frauenchefin Dorothea Schittenhelm und Burgenlands Landesobmann Thomas Steiner sprachen sich am Donnerstag für vorgezogene Neuwahlen aus. Kanzler Christian Kern (SPÖ) plädierte dagegen für die Fortsetzung der Regierungsarbeit und startete Gespräche mit der Opposition. ÖVP-Hoffnungsträger Sebastian Kurz hält sich weiter bedeckt.

Über das weitere Vorgehen entscheiden wird wohl letztlich Kurz selbst. Doch der Außenminister ist seit dem Rücktritt von ÖVP-Chef Vizekanzler Reinhold Mitterlehner in Deckung und legte sich auch am Donnerstag nicht fest, ob und zu welchen Bedingungen er die Partei übernehmen würde. Kolportiert wird, dass er nur Obmann werden möchte, wenn ihm die Partei weitgehend freie Hand lässt. Die Entscheidung fällt spätestens im Vorstand am Sonntag.

Gesprächsbereit über eine Änderung der Parteistrukturen zeigten sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und ÖAAB-Chef August Wöginger. Einer Änderung der Parteistatuten erteilten der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein oberösterreichischer Kollege Thomas Stelzer aber eine Absage. Alle plädierten freilich für Kurz' Beförderung an die Parteispitze.

Offen für vorgezogene Neuwahlen plädierte am Mittwoch ÖVP-Frauenchefin Schittenhelm. "Besser ein Ende mit Schrecken", sagte Schittenhelm angesichts der "Blockade" der Regierungsarbeit durch den Koalitionspartner. Auch Burgenlands VP-Obmann Thomas Steiner plädierte für Neuwahlen noch in diesem Jahr. Sein Argument: Der österreichische EU-Vorsitz 2018.

Kanzler Kern will die Regierungsarbeit allerdings fortsetzen. "Ich sehe kein einziges Problem, das durch Neuwahlen in Österreich gelöst werden kann", so Kern, der ankündigte, sich spätestens Montag mit der neuen VP-Spitze zusammensetzen zu wollen. Der scheidende VP-Chef Mitterlehner kündigte an, keine Bezügefortzahlung in Anspruch zu nehmen und auch nicht in den Nationalrat zurückzukehren.

Dass die SPÖ eine Minderheitsregierung bilden könnte, sollte die ÖVP die Regierung verlassen, gilt als unwahrscheinlich. FP-Chef Heinz Christian Strache hatte die Duldung einer Minderheitsregierung bereits am Mittwochabend im ORF ausgeschlossen ("kommt nicht infrage"). Und auch Grünen-Chefin Eva Glawischnig würde einen Neuwahlantrag der ÖVP (oder der SPÖ) unterstützen. In diesem Fall wäre auch der Eurofighter-Untersuchungsausschuss beendet. Er soll Ende Mai mit den Zeugenbefragungen beginnen, müsste die Arbeit aber mit dem Neuwahlbeschluss einstellen.