Kanzler Kern führt Gespräche mit Opposition

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) führt nach dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) dem Vernehmen nach Gespräche mit allen Parteichefs. Worum es dabei genau ging, war am Donnerstag vorerst nicht zu erfahren. Bestätigt wurde ein Termin mit Kern vom Klubobmann des Team Stronach, Robert Lugar.

Der Chef der kleinsten Oppositionspartei wusste nicht, worum es konkret gehen werde. Lugar vermutet, dass es sich um einen Neuwahlantrag oder um die Bildung einer Minderheitsregierung handeln könnte. "Wir sind in alle Richtungen offen, wichtig ist, dass etwas weiter geht", meinte er.

NEOS-Chef Matthias Strolz hatte zuvor erklärt, dass neben einer Neuwahl als Übergangslösung auch ein Expertenkabinett in einer Minderheitsregierung eine Option sein könnte.

Grüne würden Neuwahl unterstützen, aber nicht beantragen

Die Grünen würden einen Neuwahlantrag der ÖVP oder aber auch der SPÖ unterstützen. Klubobfrau Eva Glawischnig warnte die Koalition im Lichte der aktuellen Regierungskrise am Donnerstag aber vor einer "Flucht aus der Verantwortung". Lieber würde man "Oberbrandstifter" Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) loswerden, kündigte Glawischnig einen Misstrauensantrag gegen den Ressortchef an.

"Wenn eine der Beiden einen Antrag einbringt, werden Neuwahlen stattfinden - und dann werden wir auch zustimmen", denn dann sei die Koalition ohnehin beendet, erklärte Glawischnig bei einer Pressekonferenz. Glawischnig fände einen vorgezogenen Urnengang freilich nicht so toll, immerhin sei das aktuelle Regierungsprogramm noch keine vier Monate alt. Es stünden noch wichtige Vorhaben an, etwa die Bildungsreform. Außerdem wäre bei einem Neuwahlantrag der Eurofighter-Untersuchungsausschuss "beendet, bevor er richtig begonnen hat", kritisierte sie.

Misstrauensantrag gegen Sobotka

Damit die Koalition zur Arbeit zurückkehren könne, müsse aber eine Person aus der Regierung, nämlich Innenminister Sobotka, entfernt werden, findet Glawischnig: Kurz müsse "den Sprengmeister der Koalition ruhigstellen", forderte sie. Wegen seiner "wöchentlichen unverschämten Provokationen", aber auch aus inhaltlichen Gründen etwa im Hinblick auf eine geplante Ausweitung der "Massenüberwachung" wollen die Grünen kommende Woche im Plenum einen Misstrauensantrag gegen Sobotka einbringen.

Zur Variante einer Minderheitsregierung merkte Glawischnig an, dass es zur "Duldung" einer solchen im Parlament derzeit nur eine "eindeutig rechte Mehrheit" gebe. SPÖ, Grüne und NEOS verfügten über keine Mehrheit, ÖVP, FPÖ und Team Stronach dagegen schon, warnte sie. Glawischnigs Sprecher bestätigte der APA unterdessen, dass es aktuell seitens des Kanzleramts eine Gesprächsanfrage gibt - ein Termin steht allerdings noch nicht, auch über den Inhalt sei nichts bekannt.

Stöger gegen Neuwahlen

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) lehnt Neuwahlen ab und begründet dies mit der nötigen Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. "Ich möchte mir die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt nicht kaputt machen lassen", erklärte Stöger am Donnerstag gegenüber der APA. "Ich halte vorgezogene Neuwahlen für falsch. Wir sind gewählt um zu arbeiten und haben uns viel vorgenommen. Erst im Jänner wurde das Regierungsprogramm gemeinsam überarbeitet. Und alle haben das unterschrieben", betont der Sozialminister. Daher stelle sich auch die Frage einer Minderheitsregierung nicht.

"Es sitzen noch immer knapp 400.000 Menschen zuhause und schreiben verzweifelt Bewerbungsschreiben. Ich will denen nicht sagen, die groß angekündigten Projekte müssen warten, das Regierungsprogramm gilt nicht mehr", sagte der Sozialminister. Stöger argumentiert, dass die Konjunktur jetzt anziehe. Daher sei jetzt der Zeitpunkt für den Beschäftigungsbonus, Erhöhung der Forschungsprämie und für die "Aktion 20.000" zur Halbierung der Langzeitarbeitslosigkeit der Generation 50 plus.

Zum Einwand, dass in der Koalition nichts mehr weitergehe, stellt Stöger fest, dass sich schon vieles in Umsetzung, in Begutachtung und in Ausarbeitung befinde. Die "Aktion 20.000" zum Beispiel sei in den Bezirken sehr gut aufgenommen worden. "Das kann nicht alles umsonst gewesen sein. Klar muss es auch noch Gespräche geben, ich strecke die Hand zu diesen aus."