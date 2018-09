Drohungen vor dem EU-Gipfel: Brexit wird zum Stellungskrieg

Für die EU ist das eine unverdauliche Mischung. Die vier Grundfreiheiten (Menschen, Dienstleistungen, Waren, Kapital) sind eine tragende Säule der EU. Könnte Großbritannien die Union verlassen, um sich danach die für das Land vorteilhaften Grundfreiheiten herauszupicken, wäre das ein verlockendes Vorbild für andere ohnehin integrationsunwillige EU-Staaten. EU-Chefverhandler Barnier hat nicht umsonst von Anfang von klar gemacht, dass es kein „Rosinenpicken“ bei EU-Grundregeln geben könne.

Doch ebenso wenig Spielraum wie die EU-Verhandler hat die Premierministerin. Schließlich sitzen ihr die EU-Gegner im Nacken, die auf einen harten Brexit drängen. Der von Anfang an prominenteste Vertreter dieser „Brexiteers“, Ex-Außenminister Boris Johnson, hat ein untrügliches Gespür dafür, wann und wie er seiner Intimfeindin Theresa May am besten schaden kann. Wenig überraschend daher, dass sich auch Johnson am Vorabend des Salzburg-Gipfels zu Wort meldete. Mays Pläne würden Großbritannien in einen „Totalschaden-Brexit“ führen, meinte er in einem Kommentar in seinem stockkonservativen EU-feindlichen Hausblättchen The Telegraph.

Johnson sieht die von Mays Regierung ausgehandelten Kompromissvorschläge als Verrat an der Brexit-Idee. Die wildesten Attacken reitet der wortgewaltige Exzentriker gegen Mays Vorschläge für die zukünftige EU-Außengrenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland: „Das kommt dem Versuch Nordirland zu besetzen, schon sehr nahe.“

Die EU-Gegner haben erneut eine Kampagne gestartet, die vor einem halbherzigen EU-Austritt warnt. May und ihre Verbündete, so die eifrig verbreitete Verschwörungstheorie, wolle Großbritannien quasi heimlich in der EU behalten. Da auch die Labour-Opposition in der Brexit-Frage keine klare Linie hat, ist die Premierministerin den EU-Gegnern in der eigenen Partei vorerst ausgeliefert.konrad kramar