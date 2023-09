Dritter Film über Sebastian Kurz erscheint diese Woche

Zwei Filme über den Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stehen diesen September schon am Kinoprogramm. Nach dem Kurz-freundlichen "Kurz - der Film" von Sascha Köllnreiter und dem Kurz-kritischen "Projekt Ballhauspkatz" von Kurt Langbein soll mit "Sebastian Kurz - the truth" des kroatischen Regisseurs Jakov Sedlar noch diese Woche ein dritter Film über die politische Karriere des Ex-Kanzlers hereauskommen, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Dienstagabend berichtet.