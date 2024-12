Neue Regierung vor Weihnachten: Nur Minderheit legt wert darauf

Unter allen Befragten sagen 22 Prozent, dass ihnen eine neue Regierung bis Weihnachten sehr wichtig ist, für 33 Prozent wäre das eher wichtig. 25 Prozent der Befragten gaben an, dass eine Regierung vor den Feiertagen weniger wichtig ist, für 11 Prozent ist es gar nicht wichtig.

Sieht man sich die einzelnen Wähler-Gruppen an, so ist vor allem den Wählern der FPÖ eine Regierungsbildung vor Weihnachten ein großes Anliegen - insgesamt 64 Prozent sehen dies als sehr wichtig (32 Prozent) bzw. wichtig (32 Prozent) an.

Dahinter folgen die Wähler der ÖVP, die eine Regierungsbildung vor Weihnachten als sehr wichtig (16 Prozent) bzw. wichtig (45 Prozent) erachten und jene der Neos mit 18 bzw. 40 Prozent. Unter den SPÖ-Wählern sehen genau 50 Prozent die Bildung einer neuen Regierung als sehr wichtig (15 Prozent) bzw. wichtig (35) an.