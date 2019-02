Doskozil will Schutzhaft für alle, die gefährlich werden könnten

Sollen potenziell gewalttätige Menschen in Österreich eingesperrt werden können – auch wenn sie (noch) keine Straftat begangen haben?

Seit Tagen sucht die Politik nach Antworten auf diese verfassungsrechtlich heikle Frage. Begonnen hat die Diskussion, nachdem ein Asylwerber, der bereits zahlreiche kriminelle Delikte begangen hat und gegen den ein EU-weites Aufenthaltsverbot erlassen wurde, einen Beamten in Dornbirn tötete.

Die Politik beklagte, dass es keine Handhabe gegen solche Menschen gebe, sobald sie in einem Asylverfahren sind. Die Bundesregierung kündigte nach der Tat rasch an, mit einem Gesetz die Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber ermöglichen zu wollen. Schon das war umstritten, auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete gleich Bedenken an, dass so eine Sicherungshaft für Asylwerber „rechtlich extrem heikel“ sei.