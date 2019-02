Doskozil und Niessl: "Mit der FPÖ gibt es Verlässlichkeit"

Herr Niessl, wann haben Sie erkannt, dass Doskozil der richtige Nachfolger sein könnte? War das schon in seiner Funktion als Ihr Büroleiter?

Niessl: Spätestens als Büroleiter war mir klar, dass Hans-Peter ein Talent für die Politik hat, weil er den persönlichen Kontakt zu den Menschen sucht und ihre Probleme kennt.

Doskozil: Vieles im Leben ist auf Zufällen aufgebaut, die man nicht beeinflussen kann. Es war nicht vorgezeichnet, dass ich als Landespolizeidirektor Minister werde. Fairer- und traurigerweise muss man sagen: Hätte es nicht die 71 Toten im LKW und die Flüchtlingskrise gegeben, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten. Das sind Momente im Leben, die man annehmen muss. Ich habe nie kalkuliert, was in 5, 10 oder 15 Jahren passiert, sondern habe mich gerne mit einem gewissen Maß an Risiko auf neue Dinge eingelassen.

Die Burgenländer-Witze waren früher Usus. Das Burgenland war wirtschaftlich das Schlusslicht. Heute wohnen viele Wiener im Burgenland. Der Neusiedler See und die Thermen boomen. Wann kam der Zeitpunkt für diesen Imagewandel?

Niessl: Ich habe 1971 in Wien maturiert. Damals war die Situation so: Nach zwei Monaten in Wien haben viele Burgenländer ihre Wurzeln verleugnet und sich als Wiener ausgegeben. Das Burgenland war rückständig. In den 60er-Jahren konnte man noch Wahlen gewinnen, indem man staubfreie Straßen versprach. Wir waren das Schlusslicht. Theodor Kery sprach von einem „Land der Schulschande“. Die Wende haben – durch eine moderne Schulpolitik – Theodor Kery und Fred Sinowatz eingeleitet. Der richtige Turbo war der Fall des Eisernen Vorhangs, als die 400 Kilometer lange Grenze zum Ostblock gefallen ist. Durch die EU-Förderung, wo wir zwei Mal Ziel-1-Regionen wurden, wurde der Aufholprozess beschleunigt.

Wegen der Bildungspolitik gibt es kaum noch Burgenländer–Witze ...

Doskozil: Kennen Sie noch welche?

Niessl: Stimmt. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass es keine Burgenländer-Witze mehr gibt und die Burgenländer selbstbewusst geworden sind. Heute berichten mir immer wieder Wiener mit Stolz, wenn sie burgenländische Wurzeln haben.