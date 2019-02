Doskozil: "Der FPÖ gehen die Themen aus"

Am kommenden Donnerstag wird Hans-Peter Doskozil neuer Landeshauptmann im Burgenland. Im Land wird er dann selbst Teil einer Koalition mit der FPÖ sein. Das hält ihn aber nicht davon ab, in der ORF-Pressestunde Kritik an den Blauen auf Bundesebene zu üben. "Die Asylzahlen sind massiv rückläufig, in der Grundversorgung sind so viele wie vor der Flüchtlingskrise. Jetzt gehen der Koalition, und speziell der Freiheitlichen Partei, die Migrationsthemen aus." Die FPÖ habe in der Vergangenheit versucht, mit der Migrationsfrage alle sozialpolitischen Themen zu behandeln - ob Schule, Wohnen oder Arbeitsmarkt. "Überall war plötzlich Asyl und Migration das Problem für unser aller Lebensverhältnisse", so der SPÖ-Politiker im ORF.

Auch die Aussage des Innenministers Herbert Kickl, IS-Anhänger nicht zurücknehmen zu wollen, kann Doskozil nicht nachvollziehen. "Natürlich wäre es am angenehmsten, wenn Österreich diese Menschen nicht zurücknehmen würde. Es wäre der leichteste Weg, andere das Problem lösen zu lassen. Aber das Rechtssystem besagt, wenn jemand einreisen will, muss er das auch können. Wie also will der Innenminister das verhindern?"