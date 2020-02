Doskozil von Van der Bellen als Landeshauptmann angelobt

Der Burgenländische Landtag hat bei seiner konstituierenden Sitzung an Montag Hans Peter Doskozil ( SPÖ) als Landeshauptmann wiedergewählt.

Heute Dienstag wurde Doskozil in Wien von Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf die Bundesverfassung angelobt.

Van der Bellen erinnerte zunächst an das schwierige Jahr 2019, in dem Doskozil das Amt von Hans Niessl übernommen hatte. Schwierig weniger für das Burgenland, "dieser wunderschöne Fleck", wie der Bundespräsident sagt, als für die Republik. Er erinnert auch an den fulminanten Wahlsieg, den sich Doskozil wohl selbst nicht erwartet hätte, wie der Bundespräsident sagt.

Das Foto zeigt Doskozil bei seiner ersten Angelobung als Landeshauptmann im März 2019.