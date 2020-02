Überraschung im Burgenland: ÖVP wählt Doskozil zum Landeshauptmann

Doskozils Rede: Start mit Selbstkritik

In seiner Antrittsrede nahm Doskozil, nachdem er allerlei Dankesworte gesprochen hatte, Bezug auf die geplante und wieder abgesagte Bestellung seiner Lebensgefährtin Julia Jurtschak. "Dieser Fehler ist ausschließlich mir passiert, ich bin einem Denkfehler aufgesessen", so Doskozil. Er habe es bisher immer so gehalten, seine Büros mit ihm vertrauten Personen zu besetzen. Für Regierungsbüros sei dafür auch keine Ausschreibung notwendig. "Aber es gibt auch darüber hinaus Maßstäbe. Ich gestehe diesen Fehler klipp und klar ein."

Regierungserklärung kommende Woche

Danach blickte Doskozil kurz auf die Zeit der rot-blauen Regierung zurück und kündigte einmal mehr an, in dieser Legislaturperiode die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen suchen zu wollen. "Wir müssen, ausgestattet mit absoluter Mehrheit, ein besonderes Maß an Transparenz leben müssen."