Doskozil: Hätte Selenskij zugehört

Der burgenländische Landeshauptmann und Kandidat für den SP-Parteivorsitz Hans Peter Doskozil übte am Donnerstagabend in der ZiB 2 indirekt Kritik an der Abwesenheit von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und vieler anderer SP-Mandatare während der Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Nationalrat. Er wäre jedenfalls sitzen geblieben und hätte Selenskij zugehört, meinte er sinngemäß.

Zuletzt hatte sich Doskozil mehrfach für eine Ampel-Koalition (SPÖ - Grüne - Neos) nach der nächsten Wahl ausgesprochen - daran hielt er auch in der ZiB 2 fest, wollte aber eine Koalition mit der FPÖ nicht definitiv ausschließen. Letztere sei für ihn "die undenkbarste Variante", meinte er und pochte auf den Wertekatalog der SPÖ, "mit Sicherheit" schloss er allerdings erneut nur eine Zusammenarbeit mit dem derzeitigen FP-Chef Herbert Kickl aus.