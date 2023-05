Doskozil: EU ist das wichtigste Friedensprojekt Europas

Wie hältst du es mit der Europäischen Union? Andreas Babler hat sich in einem älteren Interview despektierlich und ablehnend gegenüber der EU positioniert. Auch wenn er am Mittwoch zurückruderte: Die Frage liegt am Tapet. Sein Gegenkandidat bei der Wahl zum SPÖ-Vorsitz, Hans Peter Doskozil, grenzte sich von dieser Haltung in einem Puls24-Interview deutlich ab: "Grundsätzlich muss man zur Europäischen Union sagen – da brauchen wir gar nicht diskutieren – wir sehen das tagtäglich – das ist das wichtigste Friedensprojekt Europas."

In einem gibt er Babler recht. Natürlich sei die Union „sehr, sehr wirtschaftslastig“ und getrieben "von einer vielleicht historisch immer noch in den Hinterköpfen befindlichen Wirtschaftsunion". Er plädiere für eine europaweite Anpassung der sozialen Verhältnisse: "Warum wollen denn heute Asylwerber nicht in Bulgarien, in Ungarn oder in der Slowakei bleiben? Weil die sozialen Standards und Gegebenheiten dort andere sind."

