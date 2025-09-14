Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat das Vorgehen der Regierung bei den Pensionen verteidigt. Der Kompromiss der Regierung aus ÖVP, NEOS und ihrer Partei, wonach nur bei Pensionen bis 2.500 Euro die Inflation voll abgegolten wird, sei der jetzigen Budgetsituation geschuldet, sagte sie in der ORF-Pressestunde am Sonntag. "Sehr, sehr schwierige" Entscheidung: Regierung hat Verantwortung übernommen Eine "Dauerlösung" werde dies aber nicht sein. Eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters schloss sie vorerst aus.

Politische Entscheidungen, wo Seniorinnen und Senioren die Inflation nicht abgegolten wird, seien "sehr, sehr schwierige", betonte Bures. Allerdings habe die Dreier-Koalition die Verantwortung übernommen, unter schwierigsten Bedingungen den Haushalt zu sanieren. Gleichzeitig betonte Bures die in der Bevölkerung herrschende Akzeptanz, was andere Maßnahmen bei Pensionen betrifft, etwa beim Antrittsalter von Frauen. Dies geschehe "ohne große Aufregungen". Bures (SPÖ): "Gutes Regierungsteam" Auch bei anderen Themen stellte sich Bures hinter die Bundesregierung und deren Sparvorhaben: "Die Voraussetzungen und Bedingungen sind denkbar schlecht aber ich glaube, es ist ein gutes Regierungsteam." Man habe eine Koalition zusammengebracht, die - im Gegensatz zur FPÖ - aus liberalen Parteien bestehe, welche sich zu Grundrechten und zur europäischen Zusammenarbeit bekenne. Neben den eigenen Mitgliedern lobte Bures etwa auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger namentlich.

An der Performance ihrer Partei sieht Bures Verbesserungsbedarf, die aktuellen Umfragen machten sie "nachdenklich". So müsse die Sozialdemokratie alles unternehmen, um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wieder zu gewinnen. In der Geschichte sei man "immer auf der richtigen Seite gestanden". Dies gelte es, stärker zu kommunizieren. Ihren Parteichef Andreas Babler verteidigte die Zweite Nationalratspräsidentin. Sie habe schon "so viele Sterne aufsteigen gesehen und die waren dann Sternschnuppen". "Sehr gutes Arbeitsverhältnis" zu Walter Rosenkranz (FPÖ) Babler, der auch Vizekanzler ist, hatte zuletzt beim Landesparteitag in Linz am Samstag das Vorgehen der Regierung bei den Pensionen verteidigt. Dennoch herrscht in Teilen der Partei weiterhin Unmut. Am Montag hat etwa der SPÖ-nahe Pensionistenverband zu einer Protestkundgebung vor dem Parlament aufgerufen. Thema werden die Pensionen wohl auch beim anberaumten Parteivorstand davor sein.