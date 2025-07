Rosenkranz zu Kontroversen: "Habe keine Alleingänge gemacht"

Am Sonntag hat sich Nationalratspräsident Walter Rosenkranz im ORF-Parlamentsmagazin Hohes Haus im Detail zu den Irritationen und Kontroversen seiner bisherigen Amtszeit geäußert. Dass beim Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán im Parlament keine EU-Fahne zu sehen war, erklärte Rosenkranz damit, dass Orban selbst darum gebeten habe. "Er wollte nicht für die EU sprechen und kam in seiner Funktion als ungarischer Regierungschef."

Grundsätzlich stellt der Freiheitliche fest, dass er beim Orbán-Besuch wie auch bei anderen Themen "keine Alleingänge" unternommen habe.

Auf die Frage, welche Fehler ihm bislang in seiner Amtsführung unterlaufen seien, antwortete Rosenkranz, dass er sich über solche Fragen natürlich den Kopf zerbreche. Aber auch im November am Judenplatz, wo ihn die jüdische Hochschülerschaft mit einer Menschenkette daran gehindert hat, einen Kranz am Holocaust-Denkmal niederzulegen, sieht der Freiheitliche keine Verfehlungen. Er habe in seiner Rolle als Nationalratspräsident gemeinsam mit Parlamentsdirektor Harald Dossi einen Kranz niederlegen wollen. Daran sei er mit passiver Gewalt gehindert worden.