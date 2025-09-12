Details: Wie stark die Regierung bei den Pensionen einspart

Die Bundesregierung hat die Pensionsanpassung für 2026 präsentiert. Bereits im Vorhinein war klar, dass die Bezüge unter der gesetzlich vorgesehenen Inflationsrate von 2,7 Prozent steigen sollen. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), ÖVP-Klubobmann August Wöginger sowie Neos-Sozialsprecher Johannes Gasser haben Freitagmorgen die Details präsentiert.

Pensionen bis 2.500 Euro brutto pro Monat, das betrifft 71,4 Prozent aller Senioren, wird die volle Inflation von 2,7 Prozent abgegolten. Darüber hinaus erfolgt die Erhöhung sozial gestaffelt: Alle Pensionisten erhalten dann einen Fixbetrag von 67,50 Euro. Als Bemessungsgrundlage für die Staffellungen werden alle Pensionen, auch Sonderpensionen, zusammengezählt.

Damit erhalten, wie vorab spekuliert, nicht nur geringe, sondern auch mittlere Pensionen die volle Abgeltung. Die Medianpension liegt in Österreich bei 1.704 Euro monatlich - 2.297 Euro bei Männern, 1.422 Euro bei Frauen.

Der Spareffekt der sozial gestaffelten Anpassung liegt laut Schätzungen der Regierung bei 350 Millionen Euro, die Erhöhung kostet 1,73 Milliarden.