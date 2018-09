Dönmez-Ausschluss: "Signal und Mahnung"

Rücktrittsaufforderungen an Dönmez wurden am Montag nicht nur aus der eigenen Partei laut, sondern auch aus Deutschland. Am Nachmittag meldete sich die deutsche Justizministerin Katharina Barley ( SPD) zu Wort und bezeichnete den Tweet des Abgeordneten als "widerlich und sexistisch".

Dönmez selbst will sein Nationalratsmandat freilich ungeachtet der Affäre behalten und seine Arbeit fortsetzen.