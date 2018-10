Juncker: "Diesem bornierten Populismus in den Weg stellen"

Bei seinem zweitägigen Aufenthalt in Wien setzte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bewusst „ein Zeichen“, sagte er Donnerstagabend beim Bürgerdialog im ÖGB. „Ich habe dem KURIER, dem Standard und dem Falter ein Interview gegeben und die Israelitische Kultusgemeinde und die Synagoge besucht.“ Die drei genannten Medien wurden zuletzt explizit in einem Mail des Innenministeriums, die Informationen an KURIER, Standard und Falter „auf das nötigste Maß zu beschränken“.

Zentraler Punkt des Gesprächs mit dem luxemburgischen Christdemokraten waren Pressefreiheit und Demokratie. Das Interview mit dem Kommissionspräsidenten führten Thomas Mayer (Der Standard), Florian Klenk und Raimund Löw (Der Falter) sowie Margaretha Kopeinig und Ingrid Steiner-Gashi für den KURIER.

Wir sitzen hier in einer ungewöhnlichen Konstellation, Der Standard, der Kurier, der Falter, warum haben Sie uns drei ausgewählt?

Weil ich Sie drei mag.

Gibt es dafür eine Begründung?

Liebe ist irrational. Im Ernst, ich mochte es nicht, dass Sie in Bedrängnis gebracht wurden, und da wollte ich ein klares Zeichen setzen.

Sie meinen das Ansinnen im Innenministerium, unseren Medien nur die nötigsten Informationen zu geben. Haben Sie das Gefühl, dass dieses In-Bedrängnis-bringen für Medien in Europa zunimmt?

Es gibt vielerorts den Versuch, die Presse entweder zu knebeln oder Ihnen die Linie vorzugeben. Beides ist nicht zulässig.

In Europa nehmen der Nationalismus und der Rechtspopulismus zu. Haben Sie dagegen ein probates Mittel?

Wenn Gefahr für die Pressefreiheit droht, für die Grundrechte, wenn zur Intoleranz eingeladen wird, dann muss man aufstehen. Es reicht ja nicht, wenn wir uns in abgedunkelten Hinterzimmern über dieses Phänomen beklagen. Man muss diesem Phänomen begegnen. Ich mache übrigens einen feinen Unterschied zwischen denen, die radikal denken und denen, die radikal reden. Für EU-skeptisch eingestellte Menschen habe ich viel Verständnis. Denn es gibt berechtigte Fragen an die Adresse der Europäischen Union, auch an die Kommission. Die muss man beantworten. Man muss mit den euroskeptischen Menschen reden. Ich bin es im Übrigen manchmal selber. Ich bin nicht frei von manchmal auftretender Euroskepsis.

Sie EU-kritisch?

Ich befinde mich aber nicht auf dem Weg zur Fundamentalopposition.

Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Regierungen glauben, sie könnten mit Druck auf freie Medien bei der Bevölkerung punkten, mit Bedrängnis, wie sie sagten? Das ist im Osten und im Westen so, woher kommt das plötzlich?

Ich sehe stellenweise den Versuch, die Presse nicht mit ganzer Ernsthaftigkeit wahrzunehmen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Bürger Europas dem mit Vergnügen zusehen. Die Menschen wissen, ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie. Ich habe das in meiner Rede zur Lage der Union auch gesagt. Ich ärgere mich maßlos über manche Presseartikel, auch über Ihre, wenngleich weniger oft als über andere. Das ist so. Wenn es um politische Meinungsbildung geht, dann braucht es einen edlen Wettbewerb zwischen denen, die von Amtswegen verkünden, was sie zu verkünden haben, und denen, die das kritisch begleiten. Ich fühle mich durch die Presse nicht eingeengt. Und ich will auch nicht, dass die Presse durch das politische System eingeengt wird. Das geht schief.

Und wenn es nun so ist wie in Großbritannien, wo es eine sehr freie Presse gibt, die aber stark die Brexit-Linie eingeschlagen hat, ist das nicht negativ?

Die britische Presse ist so, dass ich mich drüber nicht auslassen werde. Sie ist in Teilen so, dass sie die Menschenrechte der politisch Handelnden überhaupt nicht respektieren. Pressefreiheit hat auch Grenzen. Ich weiß zwar nicht genau, wo sie verlaufen, aber man spürt, was man darf, was man muss. Man darf Personen in ihrem Privatissimo nicht in Bedrängnis bringen.

Der Druck auf die Presse ist nur ein Phänomen eines wachsenden Drucks der Nationalisten, des autoritären Drucks. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass wir in einer neuen Zeit leben? Nicht mehr in der Revolution von 1989, sondern in einem autoritären Zeitalter?

Nein, den Eindruck habe ich nicht, obwohl ich mancherorts autoritäre Zungenschläge bemerke, von denen ich mich aber nicht beeindrucken lassen möchte. Man muss aufstehen gegen den stupiden Nationalismus. Das habe ich hier in der Rede zum 100. Geburtstag der Republik gesagt. Das ist nicht zu verwechseln mit dem lebendigen Patriotismus. Den halte ich nach wie vor nicht nur für zulässig, sondern für wünschenswert. Dass man das liebt, aufmerksam ist für das, was einen umgibt, das hat mit Abwehr und Nationalismus nichts zu tun. Diesem bornierten Populismus, der den Eindruck gibt, er könne erfolgreich durch Europa reiten, muss man sich in den Weg stellen. Wenn klassische politische Parteien den Populisten nachlaufen, dann werden sie selbst zu Populisten. Man merkt das an einigen Stellen in Europa, wo einige in den klassischen Parteifamilien sich einer Wortwahl bedienen, die auch von den extrem Rechten gebraucht wird. Dagegen wehre ich mich.

Wie lässt sich dieser Prozess stoppen? Es fällt auf, das das parallel geht mit den Angriffen auf die Rechtstaatlichkeit in manchen Ländern. Ist das nicht ein beunruhigendes Zeichen, dass die Demokratie schwer unter Druck kommt?

Nein, man fordert die Demokratie heraus, indem man in Ungarn beim Rechtsstaat, bei der Rechtsstaatlichkeit einiges an Freiheiten herausnimmt, von dem man noch vor zehn Jahren nicht dachte, dass das so kommen könnte. Aber ich sehe die Demokratie insofern nicht in Gefahr, wenn sich die Demokraten ihren über den Tag hinausgehenden Aufgaben stellen.

Ein konkretes Beispiel, was bedeutet das, wenn der italienische Vizepremier Matteo Salvini dieser Tage sagt, die Regeln in Brüssel interessierten ihn schlicht nicht. Und er hat Sie persönlich auch sehr unflätig attackiert, indem er sagte, er spreche nur mit nüchternen Politikern.

Ich habe das nicht gehört, ich habe es nur gelesen. So etwas nehme ich nicht mal am Rand zur Kenntnis. Die Tatsache, dass sich inzwischen zwei italienische Vizepremierminister unflätigst über die Europäische Union als Institution im Gesamtgefüge des Kontinents äußern, lässt doch tief blicken. Italien ist in einer schwierigen Lage. Ich habe in Freiburg gesagt, dass der Euro in Gefahr geriete, wenn alle für sich Sonderregelungen beanspruchen in der Weise, dass man sich nicht an frühere Vereinbarungen hält im Rahmen der Koordinierung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Ich habe Italien nicht mit Griechenland verglichen. Diese Krise habe ich mit einigen anderen gemeinsam lösen müssen. Ich habe keine Lust, jetzt wieder von vorne anzufangen.

Wie gefährlich ist die Situation in Italien, wenn sich diese Regierung, dieses große Euroland sich nicht an die Kriterien hält?

Die Regierung wird ihren Haushalt bis 15. Oktober bei der Kommission einreichen müssen, wir werden das sine ira et studio bewerten, beurteilen, und wenn es sein muss, Veränderungen vorschlagen. Wir sind da in einem normalen Prozedere.

Österreichs Vizekanzler Heinz Christian Strache sagt immer, er sei der engste Freund von Salvini. Glauben Sie, das sind Persönlichkeiten, die man für die liberale Demokratie noch gewinnen kann, und für Europa? Oder sind das Leute, die nicht mehr Teil des liberal-demokratischen Europa sind?

Als erstes muss man feststellen, dass sie gewählt wurden. Sie verfügen über eine relativ breite demokratische Legitimität, was mich zu meinen Einführungsbemerkungen zurückbringt, dass man sie offensiv bekämpfen muss anstatt sich wegzudrücken. Man hat sich in Europa zu oft weggedrückt, bis es zu spät war, und niemand mehr da war, der aufsteht. Man muss aufstehen, wenn Aufstand notwendig ist. Dass Herr Strache, mit dem ich im Übrigen gut kann, jetzt Salvini quasi als Freund behandelt, das überrascht mich einigermaßen, aber nicht fatal. Die Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde schon.

Als früherer Eurogruppenchef haben Sie in der Krise von Griechenland oft gewarnt, dass man zu lange gewartet, zugeschaut hat. Was wird man bei Italien machen? Besteht die Gefahr eines „zweiten Griechenland“.