Dienstrecht: Lehrer über Regierung "schwer verärgert"

Bei den Verhandlungen über eine neues Lehrerdienstrecht herrscht derzeit Stillstand. Im Unterrichtsministerium wird derzeit an einem neuen Entwurf gerechnet, der bald der Gewerkschaft vorgelegt werden soll.

Im KURIER-Gespräch wundert sich AHS-Lehrergewerkschafter Eckehard Quin über das Vorgehen der Regierung: Bisher sei auf die Kritik der Gewerkschaft nicht reagiert worden, dass der Regierungsvorschlag zu einem neuen Lehrerdienstrecht „ein riesiges Sparpaket“ sei. Schließlich verlange man von den künftigen Lehrern: länger in den Klassen zu sein als bisher; auch am Nachmittag Schüler zu unterrichten oder zu betreuen; verpflichtende Fortbildung auch in der Ferienzeit; Aber die Bezahlung wäre nach dem vorliegenden Modell geringer, als bisher. „Weniger Geld für mehr Arbeit – dem können wir nicht zustimmen.“

Quin schätzt, dass die „Aktivverdienstsumme“, also die Summe des Einkommens über die gesamte Arbeitszeit für AHS-Lehrer um 700.000 bis 800.000 Euro geringer sein könnte.