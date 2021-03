Die neue Schrankenlosigkeit

Sprache, sagt Posselt, sei nie neutral. „Indem wir sprechen, vollziehen wir eine Handlung und schaffen damit soziale Tatsachen. Etwa, indem wir ein Versprechen abgeben oder einem Vertrag zustimmen.“ Mit der Verwendung bestimmter Ausdrücke gehe immer eine bestimmte Wahrnehmung der Welt einher. „Ich kann ein und dieselbe Sache als Terrorismus oder als Freiheitskampf bezeichnen.“ Die Anonymität im Internet hat eine Form der Schrankenlosigkeit erzeugt. „Das spezifische Geschäftsmodell der sozialen Medien ist es, permanent Reaktionen hervorzurufen. Jemand, der verletzende Äußerungen in der Öffentlichkeit von sich gibt, erhält mehr Aufmerksamkeit als jemand, der differenziert.“

Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, können davon ein Lied singen: Mails und Postings zu ihren Artikeln und ihrer Person reichen von Belehrungen von oben herab bis zu Drohungen und gewalttätiger Vulgärsprache: Hat sich die Sprache insgesamt radikalisiert? „Einerseits sehen wir eine sehr explizite Sprache, die mit offenen Drohungen und Diskriminierungen arbeitet, andererseits eine hochtechnokratische Sprache, die versucht, zu verschleiern – insbesondere in der Politik. Physische Gewalt ist tabuisiert. Gewalt in der Sprache ist häufig subtil und schwer fassbar. Man kann immer sagen, man habe es doch gar nicht so gemeint oder das Gegenüber solle nicht so empfindlich sein.“ Barbara Mader