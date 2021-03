Frauenhass im Netz – genug ist genug

Martina Salomon ging in die Offensive und veröffentlichte das Mail auf Facebook, um publik zu machen, mit welch unglaublichen Untergriffen exponierte Frauen zu tun haben. Facebook löschte allerdings nach wenigen Stunden das Posting und drohte Salomon sogar mit Löschung ihres gesamten Accounts, weil sie die (Fake-)Mailadresse des Absenders öffentlich gemacht hatte. (Das ist nicht erlaubt, solche Daten müssen geschwärzt werden)

Es entstand folglich eine Solidaritätswelle entstand – etliche User veröffentlichten auf Twitter und Facebook den Screenshot ihres Postings. Schon davor hatten sich Betroffene bei Salomon gemeldet, die selbst von diesem Account sexistische Mails bekommen hatten, unter anderem die stellvertretende ÖVP-Klubobfrau Gabriele Schwarz. Salomon will sich und andere Frauen keinesfalls in die Opferrolle drängen lassen, weist aber darauf hin, dass solche Nachrichten nur die Spitze des Eisbergs seien. Ihrer Beobachtung nach äußern etliche andere Chefredakteure bei öffentlichen Auftritten oder in Leitartikeln sehr oft ähnliche Meinungen wie sie.

Doch speziell auf Twitter werde speziell sie - oft sogar von Berufskollegen – polemisch verunglimpft. Auf eine Frau dresche man leichter hin, weil es ein vermeintlich weiches Ziel sei, sagt sie – was wiederum pathologische Persönlichkeiten ermutige, auch noch eins draufzusetzen. Salomon: “Sexismus gibt es von allen Seiten, von Rechten wie von Linken. Und selbst wenn manche allen Ernstes glauben, auf der moralisch richtigen, liberaleren Seite zu sein: Er ist immer widerwärtig.”

Der Gruppeneffekt

Die Psychologin Beate Wimmer-Puchinger, Jahrgang 1948, bezeichnet sich selbst als Feministin der ersten Stunde. “Meine Generation war oft versteckter, wir waren nicht in Führungspositionen. Als ich mich habilitiert habe, gab es keine Professorinnen. Wir haben die Männer noch nicht so herausgefordert. Das waren die Anfänge, wir waren noch wenig Bedrohung.” Mit den Jahren wurden die Frauen immer erfolgreicher, der Hass gewisser Männer größer. Nicht zuletzt durch die unendlichen, anonymen Weiten des Internets, wo sich immer auch andere Männer finden, die unterstützend nachlegen. Der Gruppeneffekt.

Im Netz bündelt sich die Frauenfeindlichkeit in der sogenannten Manosphere, jener Szene, in der sich misogyne Männer austauschen, vernetzen und anstacheln. “Der Frauenhass ist definitiv brutaler, offensiver, aggressiver und respektloser geworden”, sagt Wimmer-Puchinger. Es gehe um Machtverteilung und da zeige sich männliche Kränkung in unterschiedlichen Facetten.

Frauen zu respektieren und auf Augenhöhe zu behandeln müsse ein gesamtgesellschaftlicher von allen anerkannter Wert sein. “Ich vermisse hier Handlungen der Politik. Ich möchte eine Zivilgesellschaft, in der es selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen gleichberechtigt zu sehen sind. Ich vermisse zudem eine gesamtgesellschaftliche Allianz gegen Gewalt. Raus aus dem Frauenthema. Das geht uns alle an”, sagt Wimmer-Puchinger.

Das erste Mal

Wer Zahlen zu Hass im Netz sucht, wird kaum fündig - die Täter wähnen sich oft und gerne in der Sicherheit des World Wide Web. Eine Anfrage zu Anzeigen und Verurteilungen wird im Justizministerium damit beantwortet, dass zu viele Deliktgruppen in den Bereich hineinfallen. Die Polizei erhebt bei Anzeigen erst seit November vorigen Jahres, welches Geschlecht das Opfer hat, welche Hautfarbe oder Herkunft. Im Sommer dieses Jahres soll es dann überhaupt zum ersten Mal eine Statistik über Hasskriminalität in Österreich geben.

“Fix ist, dass das Phänomen seit einigen Jahren ansteigt”, erklärt Tobias Körtner von der Opferhilfe des Weissen Rings. “Wir verfolgen, dass sowohl die Anfragen beim Opfer-Notruf steigen, als auch die Anzeigen.” Doch die einzige Untersuchung zum Thema Gewalt im Netz gegen Frauen ist drei Jahre alt und ergab schon damals beunruhigende Zahlen: Jede dritte Befragte hat im Internet schon eine Gewalterfahrung gemacht. Fast genauso viele haben sich daraufhin aus den sozialen Medien zurückgezogen oder haben ihr Online-Profil komplett gelöscht.