Die Nachwehen der Ära Kurz, der Ukraine-Krieg und die Rolle der Medien

Einen Schwerpunkt bildet dabei naturgemäß der Ukraine-Krieg. In aller Deutlichkeit halten die Herausgeber (Andreas Khol, Stefan Karner, Wolfgang Sobotka, Bettina Rausch, Günther Ofner) fest: „Setzt sich Russland durch, wird die derzeitige Weltfriedensordnung zur Makulatur, und an ihre Stelle tritt das System der Einflusszonen globaler Mächte, in denen sie weitgehend unbehelligt agieren können.“

Unter den innenpolitischen Beiträgen sticht eine sehr scharfe Abrechnung des ehemaligen Presse- und Wiener Zeitung-Chefredakteurs Andreas Unterberger hervor, der sich mit der Lage der ÖVP nach Kurz befasst. Neben externen Faktoren wie Pandemie, Krieg und Teuerung sieht Unterberger zwei weitere zentrale Gründe für den Absturz der Partei in der Wählergunst: den „Feldzug“ der WKStA gegen Kurz sowie dessen Entscheidung, den Grünen das Justizministerium zu überlassen (wie überhaupt eine Koalition mit den Grünen einzugehen). Fazit des Publizisten: Die ÖVP sei auch „Opfer des Versagens ihrer eigenen Politik – in Sachen Justiz, in Sachen Medien, in Sachen Personal, in Sachen Koalition“.