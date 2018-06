Die Liste Pilz steht in Vorarlberg ohne Führung da

Der Vorarlberger Spitzenkandidat der Liste Pilz für die Nationalratswahl 2017, Thomas Nasswetter, hat sein Engagement für die Bewegung beendet. Das erklärte er am Sonntag gegenüber ORF Radio Vorarlberg. Damit ist die Liste Pilz in Vorarlberg derzeit führungslos. Nach der erfolgreichen Wahl sei nicht mehr allzu viel passiert, "das Ganze ist eingeschlafen", so Nasswetter.

PR-Berater Nasswetter erklärte seinen Rückzug mit beruflichen Gründen. Die beiden Tätigkeiten seien nicht mehr vereinbar gewesen, außerdem seien ihm durch sein Mitwirken für die Liste Pilz berufliche Nachteile entstanden. "Ich engagiere mich nicht mehr für die Liste Pilz und war auch nie Mitglied der Partei", stellte er nun fest. Mit den Mitstreitern sei seine Nachfolge diskutiert worden, nach den Querelen der vergangenen Tage und Monaten sei aber niemand in Sicht, der die Spitze der Liste in Vorarlberg übernehmen wolle. Zur Nationalratswahl sei er noch mit einem Team von sechs Leuten angetreten.