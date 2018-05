Die Kanzlerpartei im Konjunktur-Glück

Ein Jahr später: Die ÖVP stellt den Kanzler. Die Regierung hat Zustimmungsraten von über 50 Prozent. 53 Prozent der Bevölkerung meint, die Regierung „geht in die richtige Richtung“.

Die ÖVP liegt in der Sonntagsfrage im Dauerhoch bei 32 bis 33 Prozent.

Der Klimawandel in der Politik erklärt sich auch durch das wirtschaftliche Umfeld. Über Jahre ist die Konjunktur nur dahingedümpelt, begleitet von negativen Schlagzeilen. Finanzkrise, Eurokrise, Wirtschaftskrise. Das schlug den Österreichern aufs Gemüt. Fessel&Gfk erhebt mit 3000 Interviews pro Quartal das Wirtschaftsklima. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 dominierte Pessimismus, die Optimistenrate bewegte sich um die 20 Prozent. Seit Mitte 2017 die Konjunktur auf drei Prozent anzog, schnellt der Wert in die Höhe, zur Zeit glauben satte 56 Prozent, dass es die nächsten zwölf Monate mit der Wirtschaft aufwärts gehen wird (Grafik).