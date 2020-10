Die Hürden des Corona-Krisenmanagements

Die blanken Zahlen sind freilich mit Vorsicht zu genießen: Bei den Krisenmanagern, die tagtäglich in den Ländern und Bezirken gegen die Pandemie ankämpfen, steigt der Unmut über die zentrale Stelle des Bundes, der Gesundheitsagentur AGES. Deren Zahlen weichen oft von den bereinigten Daten ab, die die Länder selbst einmelden.

Am Freitag gab es erneut Ärger, weil es eine Umstellung in der Erfassung des Contact Tracing gab. Laut aktuellem Datenblatt, das als Grundlage zur Ampelschaltung diente, liegt Oberösterreich mit einer Aufklärungsquote von 27 Prozent am hintersten Platz im Länder-Ranking.

Contact Tracing am Limit

Für Carmen Breitwieser, Krisenkoordinatorin in Oberösterreich, vermittelt das ein falsches Bild. In den Bezirksbehörden seien rund 200 Mitarbeiter als Contact Tracer quasi rund um die Uhr im Einsatz. Das Land hat zusätzlich einen Pool aufgestellt, Assistenz leistet das Bundesheer.