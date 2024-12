Die Bildungsmisere auf 548 Seiten: Der Bildungsbericht 2024 ist da

Qualitätsrahmen für Schulen Ambitioniert, aber noch nicht gut verankert: Mit dem Qualitätsrahmen für Schulen wurde im Jänner 2021 ein zentraler Baustein zur Sicherung und Weiterentwicklung der Schulqualität eingeführt. Doch bei der Umsetzung hapert es. So bemängelt der NBB, dass die Standards vielerorts unterschiedlich interpretiert werden. Die notwendige regelmäßige Anpassung, etwa an die Anforderungen der Digitalisierung, steht erst ab 2026 auf dem Plan. Schulen bleiben damit weiterhin (noch) ohne klare Orientierung zurück.

Die Datenbasis verursacht Skepsis und Überforderung. Sie sind vorhanden, doch anstatt daraus Lehren und Schlüsse zu ziehen, bleibt so gut wie alles beim Alten. Schulen und Verwaltung sehen sich mit komplexen Prozessen konfrontiert, die mehr Transparenz und Schulung erfordern würden. Die Digitalisierung der Bildungssteuerung sollte zumindest für die Zukunft Hoffnung machen. Immerhin sollen erste Fortschritte sichtbar sein. Im Bericht heißt es dazu: „Längerfristiges Ziel ist die Etablierung einer professionellen Evaluations- und Feedbackkultur an österreichischen Schulen.“

Künstliche Intelligenz nutzen Das ungenutzte Potenzial: KI wird weltweit als Schlüsseltechnologie gehandelt – auch im Bildungsbereich. Doch in Österreich bleibt sie Nebensache, auch wenn Schülerinnen und Schüler längst extensiv KI-Programme wie ChatGPT, Googles Gemini oder andere KI-Sprachmodelle nutzen. Somit trifft die sich derzeit am schnellsten entwickelnde Technologie – die Künstliche Intelligenz – auf das schwerfälligste und reformresistenteste System – Österreichs Bildungslandschaft.

Lösungsansätze für Schulentwicklung

Was muss passieren? Der Bericht formuliert Lösungsansätze: mehr Unterstützung für Lehrkräfte, bessere Integration von Quereinsteigern, gezielte Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler sowie ein stärkerer Fokus auf datenbasierte Entscheidungen. Doch so eine Umsetzung braucht Zeit und Ressourcen. Die Frage ist: Hat Österreich diese Zeit? Oder muss die Not im Bildungsbereich erst noch größer werden? Der Weckruf der Bildungsstudie Anfang Dezember, wonach 29 % der Bürger bis 65 nicht sinnerfassend lesen können, sollte unüberhörbar sein. Es wird sich zeigen, was der Dreierkoalition dazu einfällt.