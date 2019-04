Die Auto-Akte: 50 Maßnahmen für eine neue Verkehrspolitik

Nun liegen 50 Maßnahmen am Tisch von Verkehrsminister Norbert Hofer, und der FPÖ-Politiker muss entscheiden, was wie wann und in welcher Intensität umgesetzt wird.

Denn bei jeder der 50 Maßnahmen werden zwei „Intensitäten“ beschrieben, eine mildere und eine härtere Variante. Beispiel Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn: Empfohlen wird in der sanfteren Variante eine Grenze bei 120 km/h, in der härteren Variante von 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Grund dafür ist, dass auch den Autoren klar ist, dass die Politik bei den Maßnahmen abwägen muss.

Allerdings stellen sie klar: Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn immer die härtere Variante gewählt wird – und das dürfte noch nicht ganz reichen, sagt Studienautor Lichtblau. Nebenbei bemerkt: Österreich hat die einzigen bisherigen Klimaschutzziele („Kioto-Ziele“) deutlich verfehlt.