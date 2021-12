Die Außensicht auf die Alpenrepublik - Fünf Korrespondenten über Österreich

Oliver Das Gupta: Substanziell bleibt von Sebastian Kurz‘ beiden vorzeitig beendeten Kanzlerschaften wenig übrig. Was er sicher hat, sind Superlative: jüngster Außenminister, jüngster ÖVP-Obmann, jüngster Bundeskanzler. Wie Kurz so schnell so mächtig wurde, beeindruckte auch viele in Deutschland. Doch nun steht die Frage im Raum, welche Mittel er dazu angewandt hat. Die Erinnerung an Kurz dürfte von seinem Niedergang dominiert werden: Kein Kanzler vor ihm attackierte die Justiz frontal, gegen keinen Kanzler standen massive Korruptionsvorwürfe im Raum, kein Kanzler stürzte so steil ab. Jahrelang profilierte sich der Mann aus Meidling als Anti-Merkel, nun flüchtete er ins Private, während die dem Populismus fernstehende Amtskollegin würdig verabschiedet wurde. Das erinnert daran, was unterm Strich zählt. Österreich ist zu wünschen, dass die Innenpolitik wieder von mehr Substanz statt von Show geprägt wird.

Susanne Glass: Sebastian Kurz ist als Ausnahmetalent gestartet. Die deutsche Bild-Zeitung hat über ihn getitelt: „So einen brauchen wir auch!“. Er hat es geschafft, die mächtigen schwarzen ÖVP-Landeshauptleute zu Claqueuren seiner türkisen Bewegung zu machen. Umso tiefer der Fall. Auch wegen der Enttäuschung darüber, in welchen stillosen Chatnachrichten sich der von ihm versprochene „neue Stil“ geäußert hat. Die Landeshauptleute sind dabei, sich ihre Macht zurückzuholen. Echter Neuanfang sieht natürlich anders aus. Gut wäre, wenn sich die ÖVP in Bezug auf die Migrationspolitik wieder mehr auf ihre christlichen Werte besinnt.

Ivo Mijnssen: Bleiben wird viel Enttäuschung und Misstrauen in die Institutionen. Kurz stand für ein Erneuerungsversprechen, das er nie einlösen konnte oder wollte. Er schuf in der ÖVP ein alternatives Machtzentrum zu den Landeshauptleuten, ohne mit diesen zu brechen. Kurz versuchte neue Koalitionen mit der FPÖ und den Grünen, beförderte dadurch aber die Polarisierung. Und er stürzte letztlich über die unmoralische Art und Weise, in der sein Zirkel an die Macht strebte, auch wenn davon juristisch möglicherweise wenig übrigbleibt. Ändern muss sich vor allem das Verhältnis zwischen Politik und Medien: Es fördert in seiner jetzigen Form ungesunde Abhängigkeiten und führt durch die Millionensubventionen für den Boulevard zu einer Verarmung des öffentlichen Diskurses.

Benedikt Sauer: Bleiben wird, dass Kurz die ÖVP zu neuen Erfolgen geführt hat, auch wenn die Erfolge nach dem Absturz angesichts der Korruptionsvorwürfe, mehr noch angesichts des offen daliegenden Sittenbildes in den Chats verblassen. In Erinnerung bleibt eine zynisch zugespitzte Flüchtlingspolitik, die vermehrt offen Kritik fand, vor allem in der Zivilgesellschaft. International wurde Kurz wohl überschätzt: Dass er für manche Konservative als Hoffnungsträger galt, war überraschend, gerade angesichts der zeithistorischen Bedeutung der deutlich anders akzentuierten Kanzlerschaft von Merkel. Die 4-Parteien-Gespräche zur Pandemie-Bekämpfung sollten intensiviert werden. Auch für die Bewältigung der Klimakrise wäre so ein ernster Austausch wohl hilfreich, nötig.

Christoph Schiltz: Auf europäischer Ebene hat Kurz mit seinem Einsatz für einen effektiven Schutz der EU-Außengrenzen und seinem Veto gegen eine ungehemmte Euro-Haftungsgemeinschaft wichtige Fußspuren hinterlassen. Er hat die deutsche Kanzlerin Merkel – sehr zu ihrem Verdruss - in diesen Fragen jahrelang vor sich hergetrieben. Kurz war der erste Kanzler in Europa, der eine Koalition von Konservativen und Grünen eingegangen ist – das wird sich als bahnbrechend erweisen. Innenpolitisch hat Kurz die rechtsradikale FPÖ eingehegt – ein Verdienst an der Demokratie. Allerdings haben Kurz und sein Umfeld auch zu einer schleichenden Spaltung der Gesellschaft in Österreich und zu einem gravierenden Vertrauensverlust in politische Führung beigetragen. Beides muss jetzt dringend überwunden werden.