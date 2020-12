Der Außenblick auf die Alpenrepublik: Vier Korrespondenten über Österreich

Christoph Schiltz:

Das Beste ist sicherlich, dass beide Seiten sich in dieser Koalition sukzessive verändern werden und alte Zöpfe, wie die Dominanz des Bauernbundes bei der ÖVP oder die Schlappen-Ökologie bei den Grünen, abgeschnitten werden. Das Beste ist sicherlich auch, dass die türkis-grüne Koalition in Österreich in den kommenden zwei Jahrzehnten zu einem Politik-Modell für viele EU-Länder werden kann. Das Schwierigste dürfte für beide Seiten sein, bei notwendigen Kompromissen möglichst viele in den Parteien mitzunehmen. Das ist für die Grünen schwerer als für die ÖVP, aber Bundeskanzler Kurz hat meines Erachtens mittlerweile verstanden, dass er nicht überziehen darf.

Susanne Glass:

Österreich hat ein weltoffeneres, freundlicheres Gesicht bekommen. Klimaschutz kam auf die Agenda. Die Frage ist nur, wie es hinter der Fassade aussieht. Das Machtgefälle zwischen ÖVP und Grünen ist groß. Die unterschiedlichen Werte und Haltungen zu wesentlichen politischen Fragen beinhalten eine Sollbruchstelle. Vor allem beim Umgang mit Flüchtlingen. Aber derzeit überdeckt Corona alles.

Benedikt Sauer:

Die Bewältigung der Klimakrise hat erstmals in einem Regierungsabkommen hohen Stellenwert. Dem müssten aber trotz der hohen öffentlichen Ausgaben zur Pandemie-Folgen-Bekämpfung bald keynesianistische ökologische Anschübe folgen. Eine Nähe zum Rechtsradikalismus, Neofaschismus durch Regierungsmitglieder oder Exponent*innen einer der Regierungsparteien ist nicht mehr zu vernehmen.

Das Schwierigste aus beiden Welten? In der Flüchtlings- also Menschenrechtspolitik gibt es, wie bereits bei den Koalitionsverhandlungen und am Regierungsprogramm ersichtlich, die größten Differenzen. Immerhin werden diese auch artikuliert. Die Position der Bundes-ÖVP scheint, seitdem Kurz 2017 den menschenrettenden Einsatz von NGOs am Mittelmeer als "Wahnsinn" bezeichnet hat, wie zementiert.

Ivo Mijnssen:

Das Beste aus beiden Welten machen jene Momente aus, in denen beide Parteien einen mässigenden Einfluss aufeinander haben. Für die Grünen reicht das zwar zeitweilig bis zur Selbstverleugnung. Im besten Fall kommt das aber so raus wie gerade am Mittwoch, als die Regierung ein Anti-Terror-Paket präsentierte, das ziemlich ausgewogen wirkt und doch beiden die Gelegenheit zur Profilierung bietet. Jene Punkte, die im Interesse des Aktionismus eine spaltende Wirkung gehabt hätten (Straftatbestand Politischer Islam) und zudem verfassungsrechtlich kaum haltbar gewesen wären (Präventivhaft) sind zumindest für den Moment vom Tisch. Auch sonst finde ich, dass die Regierung den Anschlag eigentlich besser bewältigt als dies oft geschrieben wird – auch wenn die dadurch aufgedeckten Schwachstellen etwa im BVT natürlich haarsträubend sind. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die weiteren Reformvorschläge.

Das Schwierigste beider Welten zeigt sich meines Erachtens immer wieder in der Corona-Krisenpolitik. Das Gezerre und die Tendenz, alles zu zerreden, die regelmässig offenbar werden, sind für die öffentliche Wahrnehmung ein Desaster. Dazu kommt, dass v.a. die ÖVP unter Druck in ihre Interessengruppen zu zerfallen scheint, was nicht zum Macher-Image von Sebastian Kurz passt und diesen weit weg von der Basis erscheinen lässt. Die Grünen wiederum wirken v.a. im Gesundheitsministerium mit teilweise schwer nachvollziehbaren internen Problemen beschäftigt und etwas ausgelaugt. Zudem scheint jede Truppe ihre eigenen Lieblingsprojekte zu haben und gleichzeitig mit Vorliebe jene des Regierungspartners zu zerzausen (siehe Corona-App, Ampel-Kommission)