Deutschland erfreut über Glyphosat-Verbot in Österreich

Das Verbot in Österreich ist das erste Mal, dass ein Land der EU so eine weitreichende Maßnahme gegen ein Unkrautbekämpfungsmittel beschlossen hat, letztlich wegen Bedenken, das es krebserregend sein könnte. Andere EU-Staaten haben bereits teilweise Verbote des Breitzbandherbizids, das vom Chemiekonzern Monsanto entwickelt wurde erlassen. Frankreich hat die teilweisen Verbote aber wieder aufgehoben.

Allerdings wurde erst Montagvormittag eine neue Glyphosat-Studie der Universität für Bodenkultur in Wien in Zusammenarbeit mit der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) präsentiert. Ein generelles Glyphosat-Verbot sei demnach in Österreich aus EU-rechtlichen Gründen gar nicht möglich, fasst Universitätsprofessorin und Studien-Autorin Siegrid Steinkellner die Ergebnisse zusammen ( der KURIER berichtete). Die Parteien würden es derzeit auf eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ankommen lassen.