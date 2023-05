Polaschek stockt Mittel für Deutschförderklassen um ein Drittel auf

Das Bildungsministerium stockt die Mittel für Deutschförderklassen ab Herbst um ein Drittel auf 40 Mio. Euro pro Jahr auf, die Zahl der Planstellen für die Klassen soll von 442 auf 577 steigen. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) laut Aussendung am Dienstag am Rande eines Schulbesuchs in Niederösterreich angekündigt. Das Ressort geht davon aus, dass diese Zusatzkontingente trotz Personalmangels auch ausgeschöpft und in den Klassen ankommen werden, hieß es zur APA.