Studie ortet Weiterentwicklungsbedarf bei Deutschförderklassen

Laut Krone will man im Ministerium am Modell der Deutschförderklassen festhalten - dies vor allem unter Verweis auf die 2022 neu dazugekommenen rund 13.000 ukrainischen Kinder. ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner nannte die Evaluation in einer Aussendung "veraltet". "Es steht fest, dass sich die Herausforderungen im Bereich Integration und Deutschförderung seit dem Start der Evaluation Ende 2020 grundlegend verändert haben." Bei der Studie waren Lehrpersonen ganz grundsätzlich zu dem umstrittenen Deutschfördermodell in separaten Klassen befragt worden, die Datenerhebung hat vor Beginn des Ukraine-Kriegs stattgefunden.

SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz ist von den Ergebnissen nicht überrascht: "Die Deutschklassen waren immer schon eine schlechte Idee und sind nun hochoffiziell gescheitert", hieß es in einer Aussendung. Die FPÖ plädiert dagegen für ein Festhalten am Modell: "Wer für Integration ist, kann nicht gegen Deutschförderklassen sein", so der blaue Wiener Bildungssprecher Maximilian Krauss.