Zwei-Klassen-Justiz: Der teure Weg zum Recht

Seit 83 Prozesstagen sitzen sie aufgefädelt in einer Reihe mit Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Peter Hochegger. Seit 83 Tagen füllen sie nicht mehr als eine Statistenrolle in dem Monsterprozess aus. Was viele schon vergessen haben: Im Buwog-Prozess gibt es insgesamt 16 Angeklagte. Nur fünf davon sind die Big Player in der Causa – die restlichen elf können wenig zur Wahrheitsfindung beitragen. Beinahe arbeitslos sitzen ihre Anwälte tagelang im Schwurgerichtssaal herum. Däumchen drehend dürfen diese Schattenangeklagten auf ihr Urteil warten, und das kann noch dauern. „Wenn wir Glück haben, bekommen wir 2020 ein Urteil“, schätzt Grasser-Verteidiger Norbert Wess.

Das Einzige, was für die Nebenangeklagten mit Hochgeschwindigkeit läuft, ist der Taxameter. Rund 400 Euro kostet sie eine Advokaten-Stunde. Das verursacht an einem Prozesstag Kosten von 3000 Euro.

Vor allem jene, die wegen der Nebengleis-Causa Terminal Tower (Einmietung der Linzer Finanzbehörden in den Terminal Tower. Meischberger bekam 200.000 Euro Provision. Bestechungsgeld nennt es die Anklage) wegen Untreue oder Bestechung angeklagt sind, befinden sich am Rande ihrer Kräfte. Einige kämpfen um die Existenz ihrer Familien. Andere sind in psychologischer Behandlung.

In der Causa Terminal Tower geht es um einen Schaden von 200.000 Euro. Damit übersteigen die Prozesskosten die Schadenssumme bei weitem – sie liegen jetzt schon pro Angeklagtem über 200.000 Euro. „Diese Endlosprozesse sind kein gutes Zeichen für das Vertrauen in die Justiz“, analysiert Neos-Abgeordnete und Ex-OGH-Richterin Irmgard Griss.

Wer in die Mühlen der Justiz gerät, ist oft ohnmächtig den Abläufen vor Gericht ausgeliefert – und die können mitunter unleistbar und langsam sein. Zwar argumentiert das Justizministerium, dass sie im internationalen Vergleich gut liegen. So sind Zivilverfahren nach viereinhalb Monaten in Österreich erledigt – gegenüber durchschnittlich 233 Tagen in Europa. Scheidungen dauerten zuletzt in Österreich 161 Tage. Bei Strafverfahren kommt es nach durchschnittlich 4,2 Jahren zum rechtskräftigen Urteil. So weit die Statistik.