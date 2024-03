„Der Staat braucht notwendige Strenge“,sagt der Innenminister

Gerhard Karner: Es spricht für die konsequente Arbeit dieser Dienste gemeinsam mit dem Außenministerium, dass so etwas vollzogen wird. Das ist auch notwendig, weil das Thema Spionage und Desinformation in einem Jahr mit europäischen und nationalen Wahlen eine konkrete Bedrohung darstellt.

In dieser Woche hat das Innenministerium gleich mehrere Sicherheitsthemen auf den Tisch gelegt: ein Waffenverbot auf öffentlichen Plätzen, eine Sondereinheit gegen Jugendkriminalität und die Herabsetzung der Strafmündigkeit bei Jugendlichen. Braucht Österreich mehr Law and Order?

Diesen Vorschlag hat sich nicht irgendjemand aus den Fingern gesaugt, schon gar nicht ich. Das ist vielmehr die Erfahrung der Polizei. Wir haben auf mehreren Plätzen in Österreich bereits Waffenverbote. Am Wiener Praterstern zum Beispiel sagen die Polizisten, dass das Sinn macht, weil wir dann – es sind meist Jugendliche – bestrafen und das Messer auch sofort abnehmen können. Es geht darum, Jugendbanden zu entwaffnen. Und wenn der Herr Kickl und die FPÖ afghanische Messerstecher als rechtschaffene und unbescholtene Bürger bezeichnen, muss man sich fragen, ob sich bei denen noch alle Räder richtig drehen. Das waren nämlich die ersten Reaktionen aus der FPÖ auf meinen Vorschlag nach einem Messerverbot.

Wir haben unmittelbar nach dem Wochenende mit den bestialisch ermordeten Prostituierten und weiteren Morden an Frauen sofort in Auftrag gegeben, dass ein Maßnahmenpaket erarbeitet wird. Das Waffenverbot ist ein Teil davon. Genauso werden wir jetzt aber auch darüber diskutieren, wie wir unter 14-Jährige bestrafen, wenn diese Verbrechen begehen.

Zunächst muss gesagt werden, dass die Signale bezüglich des Waffenverbots gute sind, eben bis auf die FPÖ. Was die Konsequenzen für 12- bis 14-Jährige betrifft, sagen viele Ja dazu. Wenn ein 12-, ein 13-Jähriger ein Mädchen missbraucht, darf das nicht ohne Konsequenzen bleiben. Hier müssen die Grenzen aufgezeigt und auch Strafen ausgesprochen werden. Das sollte auch die Frau Justizministerin einsehen, dass so etwas nicht sanktionslos bleiben kann.

Diese Woche hat Oskar Deutsch von der IKG das Ansteigen der Fälle von Antisemitismus öffentlich gemacht. Wie sieht es da aus?

Es ist leider erschütternd und war absehbar. Unmittelbar nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober ist es zum Herunterreißen der israelischen Fahne und zur Schändung des jüdischen Friedhofs gekommen. Durch üble Propaganda hat in erster Linie der islamistische Antisemitismus zugenommen. Da werden wir konsequent vorgehen müssen. Und wir werden auch in die Schulen gehen müssen, um aufzuklären, dass das in Österreich keinen Platz hat.