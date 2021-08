Die Parteichefin bringe alles mit. "Nicht nur den politischen Inhalt, auch darüber hinaus die politische Sauberkeit, die Authentizität und hohes Maß an Verantwortung gegenüber dieser Republik."

In der Tiroler SPÖ hatte man wenig Freude mit der jüngsten Schlammschlacht, mit der sich die Partei ohne Not in die Negativschlagzeilen gebracht hatte. Doskozils Ausritte sorgten für Kopfschütteln, weil dahinter auch keine klare Strategie zu erkennen war, ist zu hören.

Flächen für sozialen Wohnbau in die Verfassung

Bei ihrem Tirol-Besuch stellte Rendi-Wagner - ganz auf die Situation im Bundesland mit seinem überhitzten Immobilienmarkt zugeschnitten - eine Offensive im Bereich Wohnpolitik in Aussicht. Geht es nach ihr, sind nach Wiener Vorbild künftig bei Neuwidmungen von Grundstücken 70 Prozent der Flächen für den sozialen Wohnbau zu reservieren.

"Ich denke, diese Art von Flächenwidmung wäre sogar ein wichtiger Punkt Richtung sozialer Wohnbau, um ihn in der Verfassung abzusichern", so die SPÖ-Chefin. Wohnen dürfe kein Luxus werden.