Der Bundesrat könnte erstmals etwas entscheiden

Der Bundesrat hat derzeit 61 Mitglieder, je nach Einwohnerzahl entsenden die Landtage nach einem festgelegten Schlüssel Mitglieder nach Wien: Es sind dies aus Niederösterreich 12, aus Wien 11, aus Oberösterreich 10, aus der Steiermark 9, aus Tirol 5, aus Kärnten und Salzburg jeweils 4 und aus dem Burgenland und aus Vorarlberg jeweils 3.

Experte Zögernitz findet sehr wohl auch Positives an der Zweiten Kammer: So seien die Mitglieder in EU-Rechtsmaterien besonders fleißig, Mitteilungen an Brüssel zurückzumelden, vor allem in Fragen der Subsidiarität.

Übrigens: Aufgefallen ist der Bundesrat in den vergangenen zwei Jahrzehnten nur durch ein wenig ruhmreiches Mitglied: Der Gurker Bürgermeister Siegfried Kampl (damals BZÖ) hatte für Entrüstung gesorgt, als er Deserteure der Wehrmacht als „Kameradenmörder“ bezeichnet hatte.