Index zeigt: Demokratie in Österreich blieb stabil, Rückfall bei Justiz

Der Zustand der Infrastruktur der Demokratie in Österreich ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Das zeigt der am Mittwoch präsentierte sogenannte Demokratie-Index .

Kreutner sieht durch die Regierungsbildung nun ein "Window of opportunity" für Änderungen. Nun könnten etwa jene Parteien, die sich bisher für ein modernes Modell der Bundes- bzw. Generalstaatsanwaltschaft mit Kollegialcharakter eingesetzt haben, zeigen, dass es ihnen damit Ernst sei, hieß es vor allem in Richtung SPÖ .

Handlungsbedarf sah Menschenrechts-Expertin Marianne Schulze im Bereich Grundrechte. So sei Österreich etwa vom UN-Komitee gegen Folter wegen der unvollständigen Umsetzung der entsprechenden UN-Konvention im österreichischen Rechtssystem kritisiert worden. Das betreffe etwa die Überbelegung und mangelnde medizinische Betreuung in Justizanstalten sowie die mangelnde Unabhängigkeit in der Rechtsberatung von Asylwerbern und die hohe Zahl an Morden an Frauen und Mädchen.