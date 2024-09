Was die nächste Regierung tun muss, damit die Demokratie wehrhaft bleibt

Fast alle Parlamentsparteien nehmen an „Chance Demokratie“ teil. Am Donnerstag erläuterten Stephanie Krisper, Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne), Wolfgang Gerstl (ÖVP) und Niki Kowall (SPÖ) ihre vorläufigen Schlüsse.

Seit einem Jahr diskutieren hier Experten, die institutionalisierte Politik und die Zivilgesellschaft darüber, wie Österreichs Demokratie wehrhafter aufgestellt werden kann. Dass die liberale Demokratie in Gefahr schwebt, steht für die Teilnehmer völlig außer Zweifel. Das Phänomen, dass von Russland bezahlte Youtube-Aktivisten oder Online-Trolle sozialen Netzwerke mit verunsichernden Falschnachrichten fluten, nur eines der greifbarsten Phänomene.

Was aber soll bzw. muss die nächste Bundesregierung tun, damit die Demokratie leb- und wehrhaft bleibt?

„Wir haben gezielt Menschen eingeladen, denen das Thema ein Anliegen ist“, sagt einer der Initiatoren, Andreas Kovar . Bei der FPÖ habe man in den vergangenen Jahren mehrfach die Erfahrung gemacht, dass sie sich bei Anliegen wie diesem „sehr rasch zurückgezogen habe“.

Mächtiger Präsident

Einig sind sich die Proponenten schon jetzt, dass man demokratisches Denken nicht per Gesetz verordnen kann.

Und dennoch gibt es in konkreten Fällen und Feldern Handlungsbedarf. So wird beispielsweise die Funktion des Nationalratspräsidenten zumindest hinterfragt.

Dieser könne, so Kovar, bei einer ganzen Reihe an Dingen im Parlament selbst entscheiden. „Das reicht von der IT über diverse Jobs bis hin zur Frage, ob und wann er Präsidiumssitzungen einberuft“, sagt Kovar. Abgewählt werden könne die Person aber nicht – ein Manko.