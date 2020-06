Jetzt reden die Lehrer

Georg Neuhauser (60) unterrichtet seit fast 20 Jahren in der HAK-Steyr Biologie, Physik und Chemie, ist aber auch in der Lehrerfortbildung tätig.

Wie geht es ihm mit dem schlechten Image der Lehrer? „Ich leide nicht darunter, weil ich weiß, dass ich gute Arbeit mache. Ich erlebe immer wieder auch im Umgang mit Eltern ein hohes Maß an Wertschätzung.“ Ein Teil des schlechten Images sei auch selbst verschuldet: „Die Lehrer lassen zu viel die Gewerkschaft für sich sprechen.“ Neuhauser war nie Mitglied, weil er sich nie gut vertreten gefühlt habe. Leute wie er seien „von Teilen der Gewerkschaft als Verräter hingestellt worden, weil wir dafür sind, dass Lehrer mehr Zeit in der Schule verbringen. Dass damit für Lehrer ein Benefit verbunden ist, ist nie in Betracht gezogen worden.“ Pädagogen könnten bei Vorbereitungen kooperieren, sich bei Problemen austauschen, Gespräche mit Schülern führen. Natürlich fehle es teils an Infrastruktur. Daran sei aber auch die Gewerkschaft schuld, sie habe nicht auf Veränderungen gedrängt, „weil sie auf keinen Fall mehr Präsenz an den Schulen erreichen wollten“. Was ärgert ihn noch? „Im Schulbereich werden viel zu viele Leitungsposten noch parteipolitisch bestellt. In Skandinavien sind politische Parteien in den Schulen überhaupt kein Thema.“