Das war die Mathe-Matura: Hätten Sie es geschafft?

Deutsch war am Donnerstag, am Freitag folgte das mit Abstand meistgebuchte Nachhilfefach Mathematik: Österreichs Achtklässler sind mitten in der Matura, nach Pfingsten geht es weiter. Doch wie schon im Maturajahr 2019/2020 ist auch heuer einiges ganz anders, was vor allem der Pandemie geschuldet ist.

Mathematik bleibt ein Angstfach, das zeigen zahlreiche Postings in den sozialen Medien, und nicht selten berichten Erwachsene immer noch von Albträumen, bei denen es um Mathe geht.

Bereiten die folgenden sechs Beispiele Ihnen auch Kopfzerbrechen? Oder gar Albträume?