Das polizeiliche BVT bekommt "Nachhilfe" vom Bundesheer

Was machen fünf Mitarbeiter des militärischen Heeres-Nachrichtenamts (HNaA) im polizeilichen Verfassungsschutz? Und wurde gar bei der Versetzung eines Heeres-Majors „getrickst“?

Wie der KURIER am Sonntag berichtet hat, sollen bis zu 30 Militärs Richtung Verfassungsschutz „transferiert“ werden – was im heimischen Sicherheitsapparat für heftige interne Verstimmungen sorgt. Eine Anfrage von Neos-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper an Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) bringt nun neue Hintergründe ans Tageslicht: