Das Opfer als Täterin: Wie geht es nach dem Maurer-Urteil weiter?

Maurer veröffentlicht weiter fremde Hassnachrichten

Maurer zog aus dem umstrittenen Urteil jedenfalls erste konkrete Schlüsse. Sie veröffentlichte auf ihrem Twitteraccount weitere Hassnachrichten, mit denen sie wie viele Frauen - besonders wenn sie in der Öffentlichkeit stehen - regelmäßig zu kämpfen hat. Nur müsse sie zuerst den Absender aufgrund der journalistischen Sorgfaltspflicht kontaktieren, um so nachzuprüfen, ob der Absender die Nachricht tatsächlich verfasst hat, erklärte Maurer mit bitterem Humor. In ersten Fällen nach dem Urteil, die besonders widerwärtig sind, hat sie dies bereits verwirklicht. So postete Maurer zum Beispiel heute Morgen: