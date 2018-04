Das Kopftuchverbot – nur "Symbolpolitik"?

"Symbolpolitik" war jenes Wort, das man in puncto Kopftuchverbot für kleine Mädchen am öftesten aus den Reihen der Opposition hörte: Dass ÖVP und FPÖ künftig muslimischen Mädchen in Kindergärten und Volksschulen untersagen wollen, ein Kopftuch zu tragen, ist für Neos eine „Symboldebatte“; SPÖ-Chef Kerns Aussagen klangen ganz ähnlich.

Das ist Kritik, die man im Ministerrat freilich nicht gern hörte: ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz sprach davon, dass „Verschleierung von Kleinkindern keinen Platz in unserem Land“ habe; für ihn wirke das Verbot für Unter-Zehnjährige als ein Schritt gegen Diskriminierung: "Alle Kinder in Österreich müssen die gleichen Chancen haben." FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, betonte, dass es sich „um keine Religionsdebatte“ handle, sondern „darum, dass sich Mädchen gut entwickeln können“. Es solle „keine Unterschiede geben, was Mode betrifft“.