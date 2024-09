Das gab es noch nie: Die Nationalratswahl der Rekorde

Möglich machen die zuvor genannten Zweier-Koalitionen die Misserfolge der Kleinparteien, denn: Weder die bundesweit angetretene Bierpartei mit Dominik Wlazny (2 %) an der Spitze, noch Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic mit der nach ihr benannten Liste (0,6 %) oder die KPÖ mit Tobias Schweiger (2,4 %) an der Spitze sowie Der Wandel mit Fayad Mulla (0,6 %) schafften die notwendige Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat, der sich am 24. Oktober konstituieren wird.

Der Nicht-Einzug der oben genannten Parteien macht weniger Mandate notwendig, um eine regierungsfähige Koalition zu bilden. Mit der Regierungsbildung beauftragt werden die Parteien bekanntlich vom Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Ehe es so weit ist, tagen allerdings bereits heute schon die Gremien.

Den Anfang macht – zumindest offiziell – die SPÖ. Sie befindet sich in einer Art Schockstarre. SPÖ-Chef Andreas Babler steht nach dem gestrigen Votum noch mehr in der Kritik als je zuvor. Doch auch sein parteiinterner Widersacher – Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – hat in seinem Bundesland verloren.

Der Verlierer des Wahlabends – Bundeskanzler Karl Nehammer – ist trotz des verlorenen ersten Platzes die Nummer Eins in seiner Partei. Und der Wahlsieger – FPÖ-Chef Herbert Kickl – will „die Hand ausstrecken“ wie er am Sonntag sagt. Doch noch will diese niemand annehmen.